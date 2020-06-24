» لاعب إنجليزي يعترف بأنه «مثلي»

24 يونيو 2020 - 08:39 م



أعلن توماس بيتي لاعب فريق الشباب بنادي هال سيتي الإنجليزي السابق أنه مثلي الجنس، ليصبح ثاني لاعب كرة قدم بريطاني محترف يعترف بهويته المثلية.



وسار بيتي على خطى ثلاثة لاعلبن في الدوري الإنجليزي أعلنوا مثليتهم من قبل، وهم: جوستين فاشانو، توماس هيتزلسبيرجر، وروبي روجيرز، وبعد أن خاضوا تجارب لأكثر من 10 سنوات في الولايات المتحدة وكندا وسنغافورة.



ويعترف اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا، والذي يقيم في شرق يوركشاير، بأن هذه الخطوة لم يكن يشعر عند اتخاذها بالراحة خلال وجوده في الملاعب، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ميرو" البريطانية.



وقال: "لم أفكر في الخروج أثناء اللعب. شعرت حرفيا وكأنني اضطررت للتضحية بأحدهما: من أنا، أو الرياضة التي أحببتها قبل أن أتذكرها.



وأضاف: "استخدمت كرة القدم كشكل من أشكال الهروب وقد أنقذتني من نواح عديدة، حتى وصلت إلى نقطة في الحياة حيث كان هناك بعض النمو الشخصي".



وتابع: "أخبرني المجتمع أن الذكورة مرتبطة بالجنس، وبالتالي فإن كونك رياضيًا يمارس رياضة بدنية يشعرك بأنك في تناقض كبير".



بعد الفشل في الارتقاء في صفوف هال، انتقل بيتي البالغ من العمر 19 عامًا إلى الولايات المتحدة للعب كرة القدم في منحة دراسية.



وقال "إنها لا تزال عملية جديدة وحالية بالنسبة لي أن أكون صادقًا. لقد أخبرت الأصدقاء المقربين والعائلة منذ ثلاثة أشهر، وهو الوقت الذي قررت فيه الشروع في رحلة التحدث بصراحة عن ذلك".



وأضاف: "كرياضي كان شيئًا لم يتم التحدث عنه، ولهذا السبب أريد أن أشارك قصتي على أمل أن يكون هناك المزيد من الدعم في نهاية المطاف للأشخاص ممن هم في وضع مماثل".



وتابع: "لقد بدأت مؤخرًا في إخبار بعض زملائي القدامى الذين كانوا مذهلين ولم يعاملوني بشكل مختلف. إنهم يعرفون أنني نفس الصبي الذي كنت عليه قبل 10 دقائق من إخبارهم لذلك كان هذا منعشًا".



ولعب بيتي، في صفوف فريق الشباب بـ "هال" لكنه لم يصعد للفريق الأول، ولعب في صفوف فورست سيتي لندن ولندن سيتي وأوتاوا فيوري وهوجانج يونايتد ووريورز بشكل احترافي كلاعب وسط مهاجم.







