» بشرى سارة لمسلمي العاصمة الإيطالية

زفت السلطات الإيطالية، اليوم الأربعاء، بشرى سارة لمسلمي العاصمة روما.



وقررت السلطات المعنية في روما فتح مسجد المدينة الكبير، على ألا يتجاوز عدد المصلين 200 شخص، في أول صلاة جمعة بعد أشهر من الإغلاق بسبب قيود جائحة كورونا.

وأعلن المركز الثقافي الإسلامي الإيطالي، أنه سيستخدم أجهزة الكشف عن درجة حرارة المصلين، حيث لن يسمح بدخول الأشخاص الذين لديهم درجة حرارة تبلغ 37.5 مئوية فما فوق، أو لديهم أعراض إنفلونزا أو مصاعب تنفس.

ولن يسمح المسجد للمصلين، بإحضار سجاجيد الصلاة الشخصية معهم، كما ينبغي عليهم الوضوء قبل القدوم إلى المسجد.

كما نوه المركز الثقافي الاسلامي بضرورة الالتزام باجراءات التباعد الجسدي وتعقيم اليدين واستخدام الكمامات لحماية الأنف والفم، قبل وأثناء وبعد الصلاة وتجنب التجمعات.



