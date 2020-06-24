» لماذا يغيب محمد صلاح عن ليفربول؟.. المدرب يجيب

كشف الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، عن أسباب غياب نجمي الفريق محمد صلاح وروبيرسون عن التدريبات ومباراة إيفرتون الماضية.









وقال كلوب للموقع الرسمي لنادي ليفربول: "هما اثنان من أفضل اللاعبين في العالم بمراكزهما، لذا بالتأكيد يمثلان إضافة بالنسبة لنا، وإضافة لأي فريق، لذا بالطبع إضافة لنا".









وتابع: "لم يتدربا مع الفريق خلال فترة الإعداد لمدة 10 أيام، لكنهما عادا إلى الفريق قبل المباراة بيومين ضمن التدريب الجماعي".









وأضاف: "لا يمكن أن ننسى أننا أمام 10 مباريات بعد إيفرتون، لذا في أمور كهذه يجب أن تكون لديك الحساسية المطلوبة، وتستمع إلى الفريق الطبي".



وواصل: "هذا ما فعلته، ولهذا صلاح لم يلعب وروبيرتسون لم يكن ضمن القائمة، لكنهما الآن في حالة جيدة".







