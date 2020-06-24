الدولار يحقق مفاجأة أمام الجنيه في التعاملات المسائية

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استقرار سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء

حقق الدولار مفاجأة أمام الجنيه في ختام التعاملات اليوم الأربعاء، حيث تراجع في مصرف  أبو ظبي الإسلامي، مقارنة بمستواه أمس، في وقت غير متوقع تزامنًا مع إجراءات مكافحة فيروس كورونا، بينما حافظ على استقراره في بنوك أخرى.

وانخفض سعر العملة الأمريكية قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.12 جنيه للشراء، و 16.22 جنيه للبيع.

واستقر في بنك الإسكندرية عند 16.11 جنيه للشراء، و 16.21 جنيه للبيع.

كما استقر في بنك مصر عند 16.10 جنيه للشراء، و 16.20 جنيه للبيع.

وبقي سعر الدولار ثابتا في بنك التعمير والإسكان عند 16.12 جنيه للشراء، و 16.22 جنيه للبيع.

كما حافظ على ثباته في بنك كريدي أجريكول عند 16.12 جنيه للشراء، و 16.22 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي استقر عند عند 16.10 جنيه للشراء، و 16.20 جنيه للبيع.

وفي بنك البركة استقر عند عند 16.12 جنيه للشراء، و 16.22 جنيه للبيع.

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