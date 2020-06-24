رصد 8 حالات غش بامتحانات الثانوية الأزهرية

قال الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر الشريف أن وضع الامتحانات بفضل الله كان يتسم بالهدوء بالنسبة للطلاب ولا يوجد حالات شغب على الإطلاق موضحا أنه تم رصد 8 حالات غش باستخدام التليفون المحمول وتم اتخاذ اللازم معهم ، و قيام طالبين بتمزيق ورقة الإجابة، وبالنسبة للحالة الطبية لم نسجل أى اصابة بفيروس كورونا .

وأضاف عباس خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده منذ قليل لإعلان حصاد غرفة عمليات الثانوية الأزهرية، لامتحان مادة النحو للقسم للأدبى،أنه تم رصد خطأ مطبعى فى كلمة بفقرة من الفقرات وتم اتخاذ قرار مع واضعى الامتحان ، بالإضافة إلى تم منح درجات هذا السؤال للطلاب جميعا سواء من قام بحلها أو تركها.

أكد وكيل الأزهر أنه تم تسجيل موقف بطولى لطالبة رغم انها ابتلعت دبوس قبل الامتحان وهى ترتدى الحجاب ولكنها أصرت على استكمال الاختبار وتابعها الدكتور باللجنة وتم نقلها لمستشفى الحسين الجامعى لإجراء اللازم .

وكان قد أدى طلاب القسم الأدبى امتحان مادة النحو ، التى بدأت من التاسعة صباحا وحتى الحادية عشرة، وسط إجراءات وقائية مشددة حفاظا على الطلاب من انتشار فيروس كورونا المستجد.