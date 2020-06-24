الإفراج عن 530 سجينًا بعفو رئاسي

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الداخلية: الإفراج عن 837 من نزلاء السجون

أصدرت وزارة الداخلية، مساء اليوم الأربعاء، قرار بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم .

وجاء البيان أنه تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية رقم (231) لسنة 2020 بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو وكذا عن من إستوفوا شروط الإفراج الشرطى.

قام قطاع السجون بعقد اللجان لفحص ملفات نزلاء السجون على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.

حيث انتهت أعمال اللجان إلى الإفراج عن (219) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

كما باشرت اللجنة العليا للعفو فحص حالات مستحقى الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم.. حيث إنتهت أعمالها إلى الإفراج عن (311) نزيلاً إفراجاً شرطياً.

يأتى ذلك إستمراراً لتطبيق أطر السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة لنزلاء السجون، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.


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