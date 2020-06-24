» مائل للحرارة.. تعرف على توقعات طقس غد الخميس

24 يونيو 2020 - 09:44 م

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ان يكون الطقس غدا الخميس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط احيانا ، لطيف ليلا معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة،لطيف ليلا ، حار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة ، معتدل ليلا.



الظواهر الجوية نشاط رياح على جنوب سيناء مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق واضطراب فى حركة الملاحة البحرية ، نشاط رياح على شمال وجنوب الصعيد.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية الى شمالية غربية



وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية



وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر..

العظمى الصغرى

القاهرة 34 21

الاسكندرية 29 20

وادى النطرون 34 20

طنطا 33 21

شبين الكوم 33 21

دمنهور 31 20

بلطيم 29 22

مطروح 26 19

السلوم 28 18

سيوة 34 19

بورسعيد 28 22

دمياط 28 22

الزقازيق 34 22

المنصورة 32 22

الاسماعيلية 34 22

السويس 34 22

العريش 29 20

رفح 29 21

راس سدر 36 23

نخل 34 16

نويبع 35 24

طابا 33 20

كاترين 31 19

الطور 34 23

شرم الشيخ 37 27

الغردقة 38 28

مرسى علم 38 27

الفيوم 35 24

بنى سويف 35 24

المنيا 36 24

اسيوط 39 26

سوهاج 42 27

قنا 43 27

الاقصر 43 28

اسوان 45 28

ادفو 43 29

ابوسمبل 42 27

الوادى الجديد 42 27

شلاتين 39 30

ابورماد 38 28

حلايب 34 29

راس حدربه 34 28

