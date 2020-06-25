» أبرز مباريات اليوم بالمواعيد والقنوات الناقلة لها

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تنطلق اليوم الخميس، عدد من المواجهات في الدوريات الأوروبية أبرزها الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني
المصريون ترصد أبرز المباريات بالمواعيد والقنوات الناقلة لها 
الدوري الإنجليزي 
فريق بيرنلي X فريق واتفورد – 7:00 مساءا – beIN Sports HD 2
فريق ساوثهامبتون X فريق أرسنال – 7:00 مساءا –  beIN Sports HD 1  
فريق تشيلسى X فريق مانشستر سيتى – 9:15  مساءا –  beIN Sports HD 2     
الدوري الإسباني 
فريق إيبار X فريق فالنسيا – 7:30 مساءا – beIN Sports HD 3
فريق ريال بيتيس X فريق  إسبانيول – 10:00 مساءا –  beIN Sports HD 3
الدوري البرتغالي
فريق سبورتنج براجا X فريق فيتوريا جيماريش – 10:00 مساءا

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