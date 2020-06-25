» السفير السعودي: استمرار الحج قنبلة موقوتة

25 يونيو 2020 - 10:04 ص

أكد السفير أسامة نقلي، السفير السعودي بالقاهرة، أن استمرار موسم الحج هذا العام سيجعل هناك قنبلة وبائية موقوتة، معقبا: "المملكة بذلت مجهودًا كبيرًا في استقبال 150 مليون حاج خلال الـ15 عامًا الماضية".







وأضاف "نقلي"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" أن التجمعات تشكل أكبر بؤرة لتفشي فيروس كورونا سواء على المستوى المحلي أو العالمي، والتباعد الاجتماعي هو الحل في أزمة فيروس كورونا.







وأشار إلي أن هناك زخما كبيرا من المعلومات حول فيروس كورونا بعضها صحيح والبعض غير صحيح، ولكن المؤكد هو خطورة الفيروس على صحة الإنسان، وسرعة انتشاره بين البشر، وعدم توفر اللقاح المطلوب والعلاج الناجز له.

