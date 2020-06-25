» مسئول: السعر على الخاص جملة مخالفة للقانون

25 يونيو 2020 - 10:13 ص

أكد الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أنهم يدرسون حاليا مع المرصد الإعلاني العمل على إلزام أصحاب المنتجات على "السوشيال الميديا" بالإعلان عن أسعار السلع.







وقال "فرج"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إن حجم التجارة الإلكترونية زاد مؤخرا، معقبا: "جملة انبوكس أو على الخاص في التجارة الإلكترونية مخالفة للقانون".





وأضاف القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أن التجارة الإلكترونية شهدت طفرة خلال وقت حظر التجول بسبب فيروس كورونا، موضحا أنه من حق المستهلك رد المنتج خلال أول 14 يوما لاستلامه بدون إبداء أسباب.

