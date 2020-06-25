ملكة جمال «المؤخرات» تكشف أسرار علاقتها بأمير عربي

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سوزي كورتيز
سوزي كورتيز

فتحي مجدي

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كشفت عارضة الأزياء البرازيلية الشهيرة، سوزي كورتيز، أنها تأمل في إطلاق مجموعة من المكملات الغذائية، والتي تحتوي على عرقها.
وتعتبر كورتيز، التي لديها أكثر من 2.2 مليون متابع على تطبيق "إنستجرام"، واحدة من أكبر نجوم وسائل التواصل الاجتماعي اليوم.

واشتهرت بحصولها لمرتين على جائزة مسابقة "ميس بام بام" لأجمل أرداف في البرازيل عام 2015، وفي أول نسخة للمسابقة بعد أن أصبحت عالمية في عام 2019.

وترى العارضة البالغة من العمر 30 عامًا، أن عرقها له خصائص محصنة وسوف "يساعد على تكوين المزيد من العضلات في الجسم"، لذا تأمل أن تبدأ خطًا من المكملات بقطرات تجتوي على سوائل من جسدها.

وقالت: "إنها طريقة للجميع تساعدهم على خلق عضلات أكثر تحديدًا في الجسم".

كما تدرس أيضًا إطلاق منتج آخر غير عادي، هو عبارة مجموعة من العناصر المثيرة برائحة مهبلها، مستلهمة الفكرة من الممثلة وعارضة الأزياء جوينيث بالترو التي أطلقت متابعة شمعة المهبل في وقت سابق من هذا العام.

وأضافت: "لقد ألهمتني جوينيث بالترو التي باعت الشموع برائحة مهبلها. اعتقدت أنها كانت رائعة حقًا، لكني أريد أن أطبق الفكرة على مجموعة من المنتجات المثيرة. أعتقد أنها منطقية أكثر".

وشاركت كورتيز أسرارًا عن حياتها المواعدة بعد الاعتراف بأنها منفتحة على مواعدة امرأة. 

كما كشفت عن اللحظة التي أدارت فيها رأس أمير عربي حاول مرة واحدة الدردشة معها على وسائل التواصل الاجتماعي. غير أنها لم تكشف المزيد من التفاصيل حوله وما دار في المحادثات بينهما.

وتعتبر كورتيز مشجعة لأسطورة كرة القدمة الأرجنتيني ليو ميسي، حتى أن زوجته أنتونيلا روكوزو جعلته يحظرها من صفحته على تطبيق "إنستجرام".

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