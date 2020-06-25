«اصرفي عشان تتحرري».. هيدي كرم تثير الجدل عن عش الزوجية

قالت الفنانة هيدى كرم ، إن الرجل والمرأة في الدول الغربية يتشاركان بشكل كبير في مصاريف المنزل ، مؤكده ان المرأة هناك تتمتع باستقلاليتها وحريتها .





واضافت هيدى كرم ، من خلال تقديمها لبرنامج " راجل و 2 ستات " ، المذاع على فضائية ، " ON E " أنه إذا أرادت المرأة العربية أن تتمتع بنفس الاستقلالية مثلما يحدث في الغرب عليها أن تشارك أيضا في المصاريف .









وأشارت هيدى كرم ، الى أن الزوج قد لا يطلب من زوجته أن تشارك في مصاريف المنزل بمصر، ولكن قد يطلب أولادها منها شراء أشياء معينة وبالتالي لابد أن تساهم في مصاريف المنزل.



