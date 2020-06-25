الثانوية الأزهرية.. هذه الفئة مستثناة من إلغاء الاختبار الشفوي

قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، ان طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية أدوا اليوم امتحان القرآن الكريم في هدوء وانتظام ودون رصد شكاوي منهم تتعلق بالامتحان والاسئلة.





وأضاف وكيل الأزهر، في المؤتمر الصحفي للاعلان عن تفاصيل امتحان القرآن الكريم للشهادة الثانوية الأزهرية، انه تقدم للامتحان 39865 طالبا وطالبة، وكانت نسبة الغياب 4? من الإجمالي.









وأشار الي ان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وجه بالغاء الاختبار الشفوي في القرآن الكريم ووجه بإضافة درجاته العشرة على الامتحان التحريري.





وأوضح ان من لهم حق دخول الاختبار الشفوي هم الطلاب الباقين للاعادة والطلاب المكفوفين فقط.