  • الخميس 25 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر06:56 م
Advertisements
بحث متقدم
نتائج واعدة للقاح صيني لفيروس كورونا

أوروبا تعتمد أول دواء لعلاج كورونا

كوريا الشمالية تهدد بضرب أمريكا بالأسلحة النووية

كوريا الشمالية تهدد بضرب أمريكا بالأسلحة النووية

رجاء الجداوي

مستشفى أبوخليفة تعلن خبرًا خزينًا عن رجاء الجداوي: ادعولها

التعليم

بيان من غرفة عمليات التعليم بشأن شكاوى الثانوية العامة

مدبولي

رسميًا.. إلغاء الحظر في البلاد وتطبيق إجراءات عودة الحياة

الطائرة

كيف أدى فيروس «كورونا» إلى تحطم طائرة؟

مصر للطيران تجتاز اختبارات التفتيش الدوري للوكالة الأوروبية

مصر للطيران تعلن بدء حركة السفر لأكثر من 29 منطقة

الفنانة الكويتية

صدمة.. فنانة كويتية تقدم على الانتحار بعد التنمر على شكلها

مدبولي

رئيس الوزراء: الجيش مستعد تمامًا

عبدالله مشرف

تفاصيل الحالة الصحية لـ عبدالله مشرف وشقيقة وفاء عامر

الثانوية الأزهرية.. هذه الفئة مستثناة من إلغاء الاختبار الشفوي

آخر الأخبار

الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر
الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

إصابتان بـ "كورونا" في أول أيام امتحانات الثانوية الأزهرية

#

بالصور.. آخر الاستعداد داخل لجان الشهادة الثانوية الأزهرية

#

إعلان مقار لجان الشهادة الثانوية الأزهرية على بوابة الأزهر الإلكترونية

#

إلغاء امتحانات الثانوية العامة جدل ثائر ..ورد قاطع من الوزير

قال الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، ان طلاب القسم العلمي بالشهادة الثانوية أدوا اليوم امتحان القرآن الكريم في هدوء وانتظام ودون رصد شكاوي منهم تتعلق بالامتحان والاسئلة. 

وأضاف وكيل الأزهر، في المؤتمر الصحفي للاعلان عن تفاصيل امتحان القرآن الكريم للشهادة الثانوية الأزهرية، انه تقدم للامتحان 39865 طالبا وطالبة، وكانت نسبة الغياب 4? من الإجمالي.


وأشار الي ان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وجه بالغاء الاختبار الشفوي في القرآن الكريم ووجه بإضافة درجاته العشرة على الامتحان التحريري. 

وأوضح ان من لهم حق دخول الاختبار الشفوي هم الطلاب الباقين للاعادة والطلاب المكفوفين فقط. 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

ليلة الجلوس مع عبدالله عزام

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «رصاصات غادرة».. مسلحون يقتلون امرأة أثناء ولادتها
» تسجيل 15 إصابة بفيروس كورونا في الأردن
» كورونا يضاعف حجم الرسائل «غير اللائقة» للأطفال ببريطانيا
» تفاصيل صادمة.. يحرقان فتاة بعد أن فشلا في اغتصابها
» "الصحة" توضح كيفية انتقال "كورونا" عن طريق الأحذية
» أمريكا تسجل 180 ألف حالة وفاة بكورونا بحلول أكتوبر
» قطر تعلن تسجيل 1060 حالة إصابة جديدة بكورونا
» السعودية: 3372 إصابة بكورونا آخر 24 ساعة
» الكويت تسجل 909 إصابة جديدة بـكورونا
» ترشيد الإنفاق العام بنسبة من 20% إلى 50% بالجهات الداخلة فى الموازنة
» مرتضى منصور يزف بشرى سارة للاعبي الفريق الأول

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:08 م

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية