غرائب امتحانات الثانوية العامة.. طالبة تلد في اللجنة

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وقائع غريبة شهدتها امتحانات الثانوية العامة اليوم الخميس، كان أكثرها غرابة ولادة طالبة أثناء أداء الامتحان بعد شعورها بطلق الولادة.

ورصدت غرفة العمليات المركزية للامتحانات بعض الحالات الصحية المختلفة لعدد 14 طالبا و3 مراقبين بمحافظات (الأقصر، جنوب سيناء، الجيزة، الإسكندرية، المنيا، دمياط، قنا، البحيرة، الغربية، مطروح) وتم نقلهم إلى المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.

وأوضحت أنه تم الإبلاغ عن حالة ولادة لطالبة منازل بلجنة مدرسة زياد بكير التابعة لإدارة العجوزة التعليمية وتم نقلها بسيارة الإسعاف إلى المستشفى ولها الحق في دخول امتحان الدور الثاني بالدرجة الفعلية.

وكانت قد وأكدت الوزارة إنه في حالة ظهور أعراض فيروس كورونا على أحد طلاب الثانوية العامة سوف يتم وضعه في غرفة العزل ويتم الكشف علي الطالب من قبل الطبيب أو الزائرة الصحية، وفي حالة إذا كانت الحالة سيئة للغاية سوف يتم نقلة للمستشفى بسيارة إسعاف مجهزة، موضحة أنه في تلك الحالة يتم عمل محضر بالحالة الصحية ثم يرفع على رئيس اللجنة، ويتم تقديم التقرير الطبي للجنة النظام والإدارة التابعة لها لجنة سير الامتحانات لكي يتم تأجيل الامتحانات للطالب والتمكن من دخوله لامتحانات الدور الثاني بالدرجة الفعلية.


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