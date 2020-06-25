» كورونا يضرب حضانة ويصيب 20 طفلًا وموظفًا

25 يونيو 2020 - 08:36 م

أصيب 20 طفلاً وموظفًا بفيروس كورونا المستجد داخل حضانة في ميلتون كينز بمقاطعة باكنجهامشير، شمال غرب لندن.







وأثبتت الاختبارات إيجابية الفيروس للموظفين والأطفال بعد تفشي المرض في ويستكروفت في ميلتون كينز، خلال الأسبوع ونصف الماضيين.





وحث مجلس ميلتون كينز وفريق الصحة العامة السكان المحليين على المساعدة في مقاومة (كوفيد – 19) والالتزام بالنصائح الوقائية.





وقال مدير الصحة العامة في المدينة، مورييل سكوت، إن "هذا وقت مهم للغاية للبقاء يقظين بشأن انتشار (كوفيد – 19)".





وأضاف: "مع رفع الإغلاق، يتعين علينا جميعًا القيام بدورنا، مما يعني البقاء بعيدًا ومنتظمًا في غسل اليدين والبقاء في المنزل والسعي إلى إجراء اختبار إذا كان لديك أعراض الفيروس، واتباع جميع الإرشادات الحكومية الأخيرة"، وفق ما نقلت صحيفة "ديلي ستار".





وتابع: "لقد رأينا تفشي المرض في ميلتون كينز في بيئة يتم فيها اتباع جميع الاحتياطات المعقولة. "سوف يستغل (كوفيد – 19) كل فرصة ممكنة للانتشار، ولن يأخذ استراحة، لذا يرجى البقاء في حالة تأهب والحفاظ على سلامتك".





يأتي ذلك بعد تخفيف القيود التي فرضتها الحكومة لمنع تفشي فيروس كورونا هذا الأسبوع في إنجلترا. وسيتم فتح الحانات ودور السينما وصالونات الحلاقة اعتبارًا من 4 يوليو.





وحث رئيس الأطباء في إنجلترا، البروفيسور كريس ويتتي اليوم الناس على اتباع قواعد التباعد الاجتماعي في الطقس الحار أو خطر التسبب في ارتفاع حاد في فيروسات التاجية.





وكتب على "تويتر": "لقد انخفض (كوفيد – 19) بسبب جهود الجميع لكنه لا يزال في التداول العام. إذا لم نتبع توجيه التباعد الاجتماعي، فسترتفع الحالات مرة أخرى".



