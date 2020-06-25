  • الخميس 25 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر10:14 م
Advertisements
بحث متقدم
وزيرة الصحة

«الصحة» تسجل 1569 إصابة بكورونا.. و83 حالة وفاة

الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر

وكيل الأزهر: القبض على مسربي الامتحانات على موقع «شاومينج»

الأزهر

أول رد فعل للأزهر على تقرير الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية في مصر

أرشيفية

صفعة جديدة من «تويتر» لـ «ترامب»: حظر دائم لأبرز مؤيديه

البنك المركزي

البنك المركزي يحدد سعر الفائدة ويفجر مفاجأة

امتحانات الثانوية العامة

غرائب امتحانات الثانوية العامة.. طالبة تلد في اللجنة

تركي الحمد وفيصل القاسم

تركي الحمد لـ فيصل القاسم: بجد هُزلت

البورصة

البورصة تختتم تعاملات اليوم بخسارة فادحة

نتائج واعدة للقاح صيني لفيروس كورونا

أوروبا تعتمد أول دواء لعلاج كورونا

كوريا الشمالية تهدد بضرب أمريكا بالأسلحة النووية

كوريا الشمالية تهدد بضرب أمريكا بالأسلحة النووية

صفعة جديدة من «تويتر» لـ «ترامب»: حظر دائم لأبرز مؤيديه

آخر الأخبار

أرشيفية
أرشيفية

فتحي مجدي

أخبار متعلقة
#

لهذا السبب.. ترامب يهدد بإغلاق السوشيال ميديا

#

تويتر يحذر متابعيه من تدوينات ترامب

#

صفعة جديدة.. دراسة: علاج ترامب لكورونا " ليس فعّالا"

#

العلماء يحذرون من كارثة جديدة لـ" كورونا"

حظر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بشكل دائم حساب أحد أكثر مؤيدي الرئيس دونالد ترامب، ومبدعي الـ "ميم" المعروف على الإنترنت باسم كاربي دونكتوم، بدعوى انتهاكه "حقوق النشر".
ويحظى دونكتوم بشعبية واسعة بين المحافظين في الولايات المتحدة، بعد أن شارك ترامب العديد من مقاطع الفيديو الخاصة به، وكان آخرها مقطع فيديو ساخر يسخر من شبكة (CNN)، والذي تم إزالته لاحقًا بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر، بناءً على شكوى قدمها مالك المحتوى.

وقال متحدث باسم "تويتر" لشبكة (فوكس نيوز): "إننا نرد على شكاوى حقوق الطبع والنشر الصالحة التي أرسلها إلينا مالك حقوق الطبع والنشر أو ممثلوه المعتمدون. تم تعليق الحساب بشكل دائم بسبب الانتهاكات المتكررة لهذه السياسة".

في المقابل، قال دونكتوم في بيان، إنه تلقى أمرًا بإزالة الفيديو الذي نشره الرئيس ترامب على تويتر، بموجب قانون الألفية الجديدة لحقوق الطبع النشر المواد الرقمية (DMCA).

وكتب: "لم يقدم لي تويتر أي وسيلة لاستعادة حسابي، لذلك أفترض أنهم يعتزمون أن يكون هذا نهائيًا ودائمًا". 

وتابع: "لقد امتثلت دائمًا لقواعد الإزالة وفقًا لقانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية، وقد أرسلت مطالبات مضادة عند الضرورة، ولكن لم أحمّل أبدًا أي محتوى تمت إزالته".

وتابع في وقت لاحق: "إذا كنت ترغب في دعمي، وإحداث ضوضاء، فإن الشيء الوحيد الذي يستجيب له هؤلاء الناس هو الغضب العام".

وتلقى دونكتوم الدعم من المحافظين على "تويتر"، بما في ذلك من ترامب. 

وظهر مقطع فيديو في وقت سابق من هذا الأسبوع يصور ترامب وهو يقتل الصحفيين والنقاد، أنشأه أشخاص على صلة به. 

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن الفيديو تم عرضه خلال فعالية مؤيد لترامب فى فلوريدا في نهاية الأسبوع، ما أثار ضجة كبيرة بين الصحافة، والكثير منهم اعتبروه يشجع العنف ضد الصحفيين.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

ليلة الجلوس مع عبدالله عزام

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بيع أطفال على «إنستجرام» و«فيس بوك» يفتح تحقيقًا
» خالد يوسف يعلن فقدان زوج شقيقته بـ"كورونا"
» وزير الدفاع الياباني يثير الشكوك حول صحة زعيم كوريا الشمالية
» الاتحاد الأفريقي يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية
» كورونا يضرب حضانة ويصيب 20 طفلًا وموظفًا
» الصحة العالمية: سنحصل على علاج لكورونا خلال عامٍ واحد
» دراسة حديثة: الطلاق يعجل بالوفاة أكثر من الإدمان
» الإمارات تعيد تعليق رحلاتها بعد إصابة 26 مسافرًا بكورونا
» «رصاصات غادرة».. مسلحون يقتلون امرأة أثناء ولادتها
» تسجيل 15 إصابة بفيروس كورونا في الأردن
» كورونا يضاعف حجم الرسائل «غير اللائقة» للأطفال ببريطانيا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:16 ص

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية