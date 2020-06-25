صفعة جديدة من «تويتر» لـ «ترامب»: حظر دائم لأبرز مؤيديه

25 يونيو 2020 - 09:02 م

حظر موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بشكل دائم حساب أحد أكثر مؤيدي الرئيس دونالد ترامب، ومبدعي الـ "ميم" المعروف على الإنترنت باسم كاربي دونكتوم، بدعوى انتهاكه "حقوق النشر".





ويحظى دونكتوم بشعبية واسعة بين المحافظين في الولايات المتحدة، بعد أن شارك ترامب العديد من مقاطع الفيديو الخاصة به، وكان آخرها مقطع فيديو ساخر يسخر من شبكة (CNN)، والذي تم إزالته لاحقًا بسبب انتهاك حقوق الطبع والنشر، بناءً على شكوى قدمها مالك المحتوى.





وقال متحدث باسم "تويتر" لشبكة (فوكس نيوز): "إننا نرد على شكاوى حقوق الطبع والنشر الصالحة التي أرسلها إلينا مالك حقوق الطبع والنشر أو ممثلوه المعتمدون. تم تعليق الحساب بشكل دائم بسبب الانتهاكات المتكررة لهذه السياسة".





في المقابل، قال دونكتوم في بيان، إنه تلقى أمرًا بإزالة الفيديو الذي نشره الرئيس ترامب على تويتر، بموجب قانون الألفية الجديدة لحقوق الطبع النشر المواد الرقمية (DMCA).





وكتب: "لم يقدم لي تويتر أي وسيلة لاستعادة حسابي، لذلك أفترض أنهم يعتزمون أن يكون هذا نهائيًا ودائمًا".





وتابع: "لقد امتثلت دائمًا لقواعد الإزالة وفقًا لقانون الألفية الجديدة لحقوق طبع ونشر المواد الرقمية، وقد أرسلت مطالبات مضادة عند الضرورة، ولكن لم أحمّل أبدًا أي محتوى تمت إزالته".





وتابع في وقت لاحق: "إذا كنت ترغب في دعمي، وإحداث ضوضاء، فإن الشيء الوحيد الذي يستجيب له هؤلاء الناس هو الغضب العام".





وتلقى دونكتوم الدعم من المحافظين على "تويتر"، بما في ذلك من ترامب.





وظهر مقطع فيديو في وقت سابق من هذا الأسبوع يصور ترامب وهو يقتل الصحفيين والنقاد، أنشأه أشخاص على صلة به.



