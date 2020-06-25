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سكان فلوريدا يرفضون إلزامهم بارتداء الكمامة: «قانون الشيطان»

الحياة السياسية

الكمامة
الكمامة

فتحي مجدي

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أثار قرار مقاطعة بالم بيتش بولاية فلوريدا الأمريكية بفرض ارتداء أقنعة الوجه هذا الأسبوع للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، موجة من الغضب بين السكان المحليين، إلى حد أن أحدهم وصفه بــ "قانون الشيطان".
وأفاد المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأن المجلس وافق على القرار إلى أجل غير مسمى، بتصويت بالإجماع يوم الثلاثاء.

وقالت امرأة تدعى سيلفيا، "إنهم يريدون رمي نظام تنفس الله الرائع خارج الباب". 

بينما اعترفت امرأة أخرى تدعى "ويتني"، التي عرفت نفسها بأنها عاملة أساسية بأنها لا ترتدي قناعًا لنفس السبب الذي يجعلها لا ترتدي ملابس داخلية. وقالت: "الأمور يجب أن تتنفس".

وأضافت امرأة أخرى تُدعى كريستينا: "جميعكم يمارسون قانون الشيطان"، وقالت: "كل واحد منكم يطيع قوانين الشيطان سيعتقل".

وانتقد رجل يدعى بوتش، الذي أطلق على نفسه وطنيًا أمريكيًا، اللجنة، وحثها على احترام الدستور والاستماع إلى "نحن الشعب".

وقالت امرأة تدعى سيندي، إن الفيروس لا ينبغي اعتباره جائحة. وأضافت: "هذا أمر مخطط له. هذا سياسي تمامًا وأنت تعرفه وأنا أطلب منك التوقف والكف عن الأجندات السياسية التي يتم "الترويج لها للوقوف معها ومحاولة احتجازنا رهائن كمواطنين أمريكيين".

ووجهت امرأة أخرى اللوم إلى المفوضين لموافقتهم على "أوامر أو قوانين الدكتاتورية الشيوعية".

وقال الدكتور سام فهمي، كبير الأطباء في مستشفى بوكا راتون الإقليمي في مقاطعة بالم بيتش لشبكة ،CNN إنه أصيب بخيبة أمل من رد أفراد المجتمع.

وأضاف: "من المؤسف حقا الرد الذي حصلنا عليه لمثل هذه التفويض المنطقي الذي حدث في مقاطعة بالم بيتش". 

وتابع: "نحن نعلم علميًا أن الأقنعة أثبتت أنها تمنع العدوى، والانتقال من شخص مريض إلى آخر. وحقيقة أن الناس يقاتلون بشدة ضد ارتداء الأقنعة أمر مثبط للهمم. إن ارتداء القناع لا يحميك فقط - بل يحمي من حولك".

وسجلت فلوريدا 5،004 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الخميس، بانخفاض عن الرقم القياسي الذي بلغ يوم الأربعاء 5،511.

وشهدت الولاية إجمالاً 114018 حالة إصابة بالفيروس و3327 حالة وفاة ، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة بولاية فلوريدا.

وسجلت مقاطعة بالم بيتش على وجه التحديد 11704 حالة وفاة و486 حالة وفاة.

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