  • الخميس 25 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر10:14 م
Advertisements
بحث متقدم
وزيرة الصحة

«الصحة» تسجل 1569 إصابة بكورونا.. و83 حالة وفاة

الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر

وكيل الأزهر: القبض على مسربي الامتحانات على موقع «شاومينج»

الأزهر

أول رد فعل للأزهر على تقرير الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية في مصر

أرشيفية

صفعة جديدة من «تويتر» لـ «ترامب»: حظر دائم لأبرز مؤيديه

البنك المركزي

البنك المركزي يحدد سعر الفائدة ويفجر مفاجأة

امتحانات الثانوية العامة

غرائب امتحانات الثانوية العامة.. طالبة تلد في اللجنة

تركي الحمد وفيصل القاسم

تركي الحمد لـ فيصل القاسم: بجد هُزلت

البورصة

البورصة تختتم تعاملات اليوم بخسارة فادحة

نتائج واعدة للقاح صيني لفيروس كورونا

أوروبا تعتمد أول دواء لعلاج كورونا

كوريا الشمالية تهدد بضرب أمريكا بالأسلحة النووية

كوريا الشمالية تهدد بضرب أمريكا بالأسلحة النووية

خالد يوسف يعلن فقدان زوج شقيقته بـ"كورونا"

آخر الأخبار

خالد يوسف
خالد يوسف

محمد فضل

أخبار متعلقة
#

إعلامي سعودي شهير يعلن إصابة والده واثنين من أسرته بـ”كورونا“

#

رئيس دولة أجنبية يعلن إصابته بـ" كورونا"

#

وزير التعليم العالي يعلن عن رقم صادم للمصابين بـ"كورونا"

#

بنك مصر يعلن عن إصابة 4 موظفين بـ"كورونا"

وفاة

الموت

خالد يوسف

كورونا

أعلن المخرج خالد يوسف عضو مجلس النواب، عن فواة زوج شقيقته، صباح اليوم الخميس، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، مطالبًا متابعيه بالدعاء لأسرته من النجاة من الوباء.

وكتب يوسف، في منشور له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "البقاء لله، توفي زوج شقيقتي الدكتور عبدالله أبو زيد".

وتابع خالد يوسف: "نسألكم الدعاء لعله ينفعه في أخرته، واللهم أحفظ زوجته وأولاده وأخواته ونجهم برحمتك وكرمك من هذا الوباء، وأكتب لهم الشفاء"، مضيفًا: "لا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

ليلة الجلوس مع عبدالله عزام

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بيع أطفال على «إنستجرام» و«فيس بوك» يفتح تحقيقًا
» خالد يوسف يعلن فقدان زوج شقيقته بـ"كورونا"
» وزير الدفاع الياباني يثير الشكوك حول صحة زعيم كوريا الشمالية
» الاتحاد الأفريقي يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية
» كورونا يضرب حضانة ويصيب 20 طفلًا وموظفًا
» الصحة العالمية: سنحصل على علاج لكورونا خلال عامٍ واحد
» دراسة حديثة: الطلاق يعجل بالوفاة أكثر من الإدمان
» الإمارات تعيد تعليق رحلاتها بعد إصابة 26 مسافرًا بكورونا
» «رصاصات غادرة».. مسلحون يقتلون امرأة أثناء ولادتها
» تسجيل 15 إصابة بفيروس كورونا في الأردن
» كورونا يضاعف حجم الرسائل «غير اللائقة» للأطفال ببريطانيا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:16 ص

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية