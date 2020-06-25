  • الخميس 25 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر10:15 م
Advertisements
بحث متقدم
وزيرة الصحة

«الصحة» تسجل 1569 إصابة بكورونا.. و83 حالة وفاة

الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر

وكيل الأزهر: القبض على مسربي الامتحانات على موقع «شاومينج»

الأزهر

أول رد فعل للأزهر على تقرير الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية في مصر

أرشيفية

صفعة جديدة من «تويتر» لـ «ترامب»: حظر دائم لأبرز مؤيديه

البنك المركزي

البنك المركزي يحدد سعر الفائدة ويفجر مفاجأة

امتحانات الثانوية العامة

غرائب امتحانات الثانوية العامة.. طالبة تلد في اللجنة

تركي الحمد وفيصل القاسم

تركي الحمد لـ فيصل القاسم: بجد هُزلت

البورصة

البورصة تختتم تعاملات اليوم بخسارة فادحة

نتائج واعدة للقاح صيني لفيروس كورونا

أوروبا تعتمد أول دواء لعلاج كورونا

كوريا الشمالية تهدد بضرب أمريكا بالأسلحة النووية

كوريا الشمالية تهدد بضرب أمريكا بالأسلحة النووية

طقس حار جدًا على هذه المناطق.. درجات الحرارة المتوقعة غدًا

آخر الأخبار

طقس الأحد.. تقلبات جوية وكثافة للشبورة المائية
طقس الأحد.. تقلبات جوية وكثافة للشبورة المائية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

حار نهارًا.. تعرف على الطقس غدًا

#

طقس حار.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدًا

#

طقس حار.. تعرف على درجات الحرارة المتوقعة غدًا الثلاثاء

#

الأرصاد: غدًا أمطار على هذه المناطق

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الجمعة، مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة تنشط أحيانا - معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة تنشط احيانا، - حار على شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة على مناطق من شمال الصعيد.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية ـ وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون: مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة امتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 35 23
الإسكندرية 28 23
وادي النطرون 32 21
طنطا 34 22
شبين الكوم 33 22
دمنهور 29 21
بلطيم 28 22
مطروح 26 19
السلوم 28 18
سيوة 33 19
بورسعيد 29 22
دمياط 28 22
الزقازيق 34 22
المنصورة 32 22
الإسماعيلية 35 22
السويس 34 22
العريش 29 20
رفح 28 21
رأس سدر 35 23
نخل 35 16
نويبع 37 24
طابا 34 20
كاترين 32 19
الطور 32 23
شرم الشيخ 36 26
الغردقة 37 28
مرسى علم 36 27
الفيوم 35 24
بني سويف 35 23
المنيا 36 24
أسيوط 36 24
سوهاج 37 27
قنا 38 27
الأقصر 39 26
أسوان 40 27
ادفو 39 29
أبوسمبل 37 27
الوادي الجديد 37 27
شلاتين 35 30
أبو رماد 35 28
حلايب 31 29
رأس حدربة 35 28

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

ليلة الجلوس مع عبدالله عزام

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بيع أطفال على «إنستجرام» و«فيس بوك» يفتح تحقيقًا
» خالد يوسف يعلن فقدان زوج شقيقته بـ"كورونا"
» وزير الدفاع الياباني يثير الشكوك حول صحة زعيم كوريا الشمالية
» الاتحاد الأفريقي يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية
» كورونا يضرب حضانة ويصيب 20 طفلًا وموظفًا
» الصحة العالمية: سنحصل على علاج لكورونا خلال عامٍ واحد
» دراسة حديثة: الطلاق يعجل بالوفاة أكثر من الإدمان
» الإمارات تعيد تعليق رحلاتها بعد إصابة 26 مسافرًا بكورونا
» «رصاصات غادرة».. مسلحون يقتلون امرأة أثناء ولادتها
» تسجيل 15 إصابة بفيروس كورونا في الأردن
» كورونا يضاعف حجم الرسائل «غير اللائقة» للأطفال ببريطانيا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:16 ص

  • فجر

    03:15

  • شروق

    04:57

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية