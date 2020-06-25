تراجع مفاجئ في أسعار الذهب اليوم.. تعرف عليها

25 يونيو 2020 - 09:45 م

شهدت أسعار الذهب انخفاضا اليوم بقيمة 5 جنيهات الجرام.



حيث سجلت أسعار الذهب عيار 24 نحو 905.10 جنيه، وعيار 21 نحو 792 جنيه، وعيار 18 نحو 678.85 جنيه، وجنيه الذهب نحو 6269 جنيه.



وقال إيهاب وصفي نائب رئيس شعبة المصوغات الذهبية بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الذهب في مصر انخفضت محليا تزامنا مع انخفاضها بالبورصات العالمية لتسجل 1762 دولار للأوقية.

