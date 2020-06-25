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وكيل الأزهر: القبض على مسربي الامتحانات على موقع «شاومينج»

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الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر
الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر

فتحي مجدي

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أعلن الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، أنه تم القبض على القائمين على موقع "شاومينج" الذي كان يقوم بتسريب أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية والإجابة عليها، مما كان يتسبب في ضياع مجهود الطلاب طوال العام، ويؤثر بالسلب عليهم وعلى مستقبلهم.
وقال عباس خلال مؤتمر صحفي، إنه في ختام الأسبوع الأول من الامتحانات والذي انتهى بمادة القرآن الكريم، تقدم للامتحان 865 39 طالبًا وطالبة، بنسبة غياب 4%، مضيفًا أنه تم إلغاء امتحانات الشفوى لمادة القرآن الكريم لجميع طلاب الشهادة الثانوية، على أن توزع العشر درجات المقررة له على أسئلة الامتحان التحريري بواقع درجتين لكل سؤال ليكون السؤال بـ 10 درجات كاملة، أما  بالنسبة للطلاب المعيدين فيحق لهم دخول الشفوى وكذلك المكفوفين.

وبين وكيل الأزهر الطالبة التي ابتلعت دبوس، أمس الأربعاء، قائلاً إنه تم استخراجه بمستشفى الحسين التابعة لجامعة الأزهر، وإن الطالبة تعافت وعادت لبيتها وسوف تستكمل الامتحان.

وتقدم الشيخ صالح بالشكر لمحافظتي المنيا وبورسعيد طلابًا وملاحظين لعدم ورود أي شكاوى منهم، وهذا يعود لالتزام الطلاب وانضباطهم.

وأوضح أنه فيما يتعلق بامتحان اليوم، لم يتم رصد سوى حالة واحدة للغش الإلكتروني بواسطة الهاتف في جميع اللجان على مستوى الجمهورية، وحالة غش ورقي واحدة، و 11 حالة شطب علي الإجابات، و 4 حالات إلغاء ندب للسادة الملاحظين منهم حالة تعاني من الحساسية والثلاث الآخرين لأسباب إدارية وفنية ولعدم الالتزام بالتعليمات.

وأشار وكيل الأزهر إلى أنه من اليوم تم بدء تصحيح العينات لمادة الفقه على مذاهبه الأربعة ويوم الأحد سيتم إعلان نتائج العينات، مبينًا أن التصحيح العام سيبدأ يوم السبت بمادة الفقه ثم يليه باقي المواد يومًا بيوم.

وأكد وكيل الأزهر، أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يتابع الامتحانات لحظة بلحظة، حرصًا منه على مستقبل أبناء الأزهر، موجهًا الشكر لوزارتي الداخلية والصحة علي الحفاظ على سلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات.

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