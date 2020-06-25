"أديب" يكشف عن مخطط أردوغان لـ"تتريك" العرب

25 يونيو 2020 - 10:10 م

أفاد الكاتب والمحلل السياسي عماد الدين أديب، بأن هناك تمويل قطري للتحركات العسكرية التركية في المنطقة العربية، قائلا: "قطر وضعت في المشروع التركي إلى الان 25 مليار دولار وتستمر في تمويل التحركات التركية فى سوريا"، كما تقوم قطر وتركيا بالوقوف بجانب أثيوبيا في ملف سد النهضة والأزمة الليبية.



وأكد عماد الدين أديب، في مداخلة هاتفية ببرنامج "المصري أفندي"، الإعلامي محمد علي خير، على قناة القاهرة والناس، أن مشروع الخلافة العثمانية التركية لا علاقة له بالإسلام والعقيدة الاسلامية ولكن الرئيس التركي أردوغان يحلم الان أن يعلن الخلافة في المناطق التي كانت عليها الخلافة في عهود ماضية.

