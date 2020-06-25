"الشباب والرياضة" تكشف موعد عودة الأندية الصحية والجيم

25 يونيو 2020 - 10:30 م

قال الدكتور محمد فوزي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، إن اللجنة الطبية المكلفة بتنظيم عودة النشاط الرياضي، وضعت 5 أكواد لاستناف جميع الأنشطة، بالتعاون مع وزارة الصحة.



وأضاف محمد فوزي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى، خلال تقديم برنامج "خط أحمر"، المذاع على قناة الحدث اليوم، أن الكود الأول يشمل الدليل الإرشادي الصحي لعودة النشاط الرياضي بالأندية الرياضية ومراكز الشباب، وتتضمن أيضا تحصيل الاشتراكات بدء النشاط وبدء الممارسة وفق طبيعة كل لعبة.



وتابع "فوزي" إن الكود الثاني يخص الاتحادات الرياضية، من إجراءات وقائية قبل بدء النشاط، وأثناء وبعد المنافسات، بالإضافة إلى كيفية تجنب انتشار العدوى بين الرياضيين.

