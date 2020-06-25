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محمد علي خير:

"لولا الجيش المصري لتحول 350 مليون عربي لخدم"

الحياة السياسية

محمد علي خير
محمد علي خير

المصريون ـ متابعات

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أكد الإعلامي محمد علي خير، أن القوات المسلحة المصرية تمنع تحويل 320 مليون مواطن عربي إلى خدم وعبيد للدولة الإيرانية والتركية لذلك يتم تضييق الخناق على الدولة والجيش المصري بالأحداث الاقليمية التي يشهدها الشرق الأوسط، قائلا: "انهيار الجيش المصري يعنى تحويل 320 مليون مواطن عربي إلى عبيد للفرس وخدمة للخليفة العثماني".
وأقر محمد علي خير، في كلمة ببرنامج "المصري أفندي" على قناة القاهرة والناس، اليوم الخميس، بأن الجيش المصري هو الجيش الوحيد الذي نجح في هزيمة الأتراك على يد مؤسس الدولة الحديثة محمد علي، موضحا أننا أمام مشروع فارسي ومعه قوى اقليمية هي تركيا، والجيش المصري يقف حجر يتعثروا فيه ويقف كعمود للخيمة العربية.
وأضاف، أن الوطن العربي مطمع لكبرى دول العالم منذ 100 عام بعد سقوط الخلافة العثمانية وفشلت دول العالم العربي في أن يكون لها مشروع يجمعهم، قائلا: "احنا فشلة ومعرفناش نعمل مشروع يجمعنا، وبعد أن أحي جمال عبدالناصر مشروع الوحدة القومية العربية انقسم العالم العربي".
وأوضح محمد علي خير، أن الوطن العربي ظل طوال العقود الماضية بيئة خصبة للاستبداد السياسي سواء ممالك أو رؤساء جمهوريات وتوريث للحكم، لافتا إلى أن العالم الخارجي ينظر إلى العالم العربي على أن مواطنيه بلا قيمة ولكن يعيشون على ثروات كبرى غير موجودة لديهم ويريدون السيطرة عليها.
وتابع: "الوطن العربي يعيش منذ 100 عام في غياب وفراغ للمشروع سواء اقتصادي أو سياسي الذى يملئ الوطن العربي، ونحن شعوب مفتتة ومشرذمة مع غياب الحريات والقرار الخاص بالعالم العربي يكون في النهاية تابع للعواصم الكبرى".

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