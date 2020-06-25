  • الجمعة 26 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر01:14 ص
Advertisements
بحث متقدم
مها أسامة

تعليق ناري لوالدة فتاة عرضت نفسها للزواج على "فيسبوك"

ترويج المخدرات

أسعار المخدرات تراجعت حول العالم بسبب كورونا

وزارة الأوقاف

"الأوقاف" توجه رسالة مهمة للمصلين قبل العودة للمساجد

علاج كورونا

توصية أوروبية باعتماد "ريمديسيفير" لعلاج مرضى كورونا

الجيم فرد عضلات وهمية والنتيجة كارثية

"الشباب والرياضة" تكشف موعد عودة الأندية الصحية والجيم

عماد أديب

"أديب" يكشف عن مخطط أردوغان لـ"تتريك" العرب

البنك المركزي

3 أسباب وراء إبقاء "المركزي" على أسعار الفائدة

وزيرة الصحة

«الصحة» تسجل 1569 إصابة بكورونا.. و83 حالة وفاة

الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر

وكيل الأزهر: القبض على مسربي الامتحانات على موقع «شاومينج»

الأزهر

أول رد فعل للأزهر على تقرير الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية في مصر

حاكم نيويورك: أمريكا واجهت الجائحة بالسياسة لا بالعلم

عرب وعالم

حاكم نيويورك: حادث مانهاتن لا علاقة له بالإرهاب الدولي
حاكم نيويورك: حادث مانهاتن لا علاقة له بالإرهاب الدولي

المصريون ـ متابعات

أخبار متعلقة
#

داعية سعودي: قدوتنا النبي.. لا يجوز الدعاء على أمريكا

#

نيويورك.. تمديد إجراءات العزل الصحي حتى 13 يونيو

#

حاكم نيويورك يفجر مفاجأة: "كورونا" لم تأت من الصين

#

إصابة زوجة شقيق حاكم نيويورك بفيروس كورونا

انتقد حاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، اليوم الخميس، استجابة حكام الولايات الأخرى لوباء فيروس كورونا المستجد، قائلاً إن بعض الولايات التي سارعت لإعادة فتح اقتصاداتها تمارس السياسة.
وحول الولايات التي تشهد ارتفاعًا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، قال كومو: «انظروا إلى الأرقام. لقد مارستم السياسة مع هذا الفيروس وخسرتم. البيت الأبيض أخبر سكان هذه الولايات، أخبر سكان هذا البلد، ألا يقلقوا وأن يعودوا للعمل، وهذا كله غلو ديمقراطي».
وبحسب شبكة «سي إن بي سي»، أضاف كومو: «تشهد الآن 27 ولاية ارتفاعًا في الأرقام. وتتزايد توقعات الوفاة. ونرى أيضًا الاقتصاد ينهار. الأمر لم يتعلق بالسياسة قط، وإنما بالعلم دائمًا».

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

ليلة الجلوس مع عبدالله عزام

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» صحيفة تكشف مفاجأة بشأن موقعة ليفربول والسيتى
» تسجيل "ذبح السود" يطيح 3 ضباط في الشرطة الأمريكية
» كورونا.. إسرائيل تسجل أعلى حصيلة إصابات منذ أبريل
» ترامب يتهم زعيم حركة "حياة السود مهمة" بالخيانة
» رسميًا.. ليفربول بطلاً للدوري الإنجليزي بعد خسارة السيتي
» حاكم نيويورك: أمريكا واجهت الجائحة بالسياسة لا بالعلم
» بيع أطفال على «إنستجرام» و«فيس بوك» يفتح تحقيقًا
» خالد يوسف يعلن فقدان زوج شقيقته بـ"كورونا"
» وزير الدفاع الياباني يثير الشكوك حول صحة زعيم كوريا الشمالية
» الاتحاد الأفريقي يحسم مصير دوري الأبطال والكونفدرالية
» كورونا يضرب حضانة ويصيب 20 طفلًا وموظفًا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    03:16 ص

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية