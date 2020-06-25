» رسميًا.. ليفربول بطلاً للدوري الإنجليزي بعد خسارة السيتي

25 يونيو 2020 - 11:20 م

توج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم للمرة التاسعة عشرة في تاريخه مستفيدا من فوز تشيلسي على مانشستر سيتي 2 - 1 يوم الخميس في ختام مباريات المرحلة الحادية والثلاثين من المسابقة.



واستعاد ليفربول لقب الدوري الإنجليزي الغائب عن خزانته منذ ثلاثة عقود كما عزز موقعه في المركز الثاني بقائمة أكثر الفرق فوزا باللقب وذلك بفارق لقب واحد فقط خلف مانشستر يونايتد الذي أحرز اللقب 20 مرة سابقة فيما يحتل أرسنال المركز الثالث في القائمة برصيد 13 لقبا حتى الآن.

