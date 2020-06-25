"الأوقاف" توجه رسالة مهمة للمصلين قبل العودة للمساجد

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المصريون ـ متابعات

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أكد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف ، أن الوزارة اتخذت التدابير اللازمة لإجراءات فتح المساجد ، مؤكدًا أن المساجد ستفتح على مصراعيها فجر يوم السبت لاستقبال ضيوف الرحمن.
وطالب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، المصريين بضورة الالتزام بكل الضوابط، مشيرًا إلى أنه يشترط ارتداء الكمامة قبل دخول المسجد، مضيفًا: " معظم المساجد سيكون لديها كمامات احتياطية والأذان سيعقبه الإقامة مباشرة، وعلى الجميع الالتزام بالسجادة الشخصية الفردية".
وتابع: "كل مصل يجيب سجادته معاه، حتي تفرش على سجادة المسجد كإجراء احترازي ووقائي، مع غلق دورات المياه، وهدفنا أن تكون المساجد عامرة بعد غلق استمر لـ 103 أيام، ووضعنا علامات بكل المساجد وستكون المسافة ما بين متر ونصف لمترين طبقًا للمواصفات الصحية".

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