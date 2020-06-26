» بالفيديو: تعرف على طريقة الاستعلام عن العلاوات الخمسة

سلط الإعلامي رامي رضوان الضوء على كيفية الاستعلام عن العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات والزيادة المقررة لكل مستحق.



قال رضوان خلال برنامجه "مساء dmc" الذي يقدمه على قناة DMC، يوم الخميس، إن خدمة الاستعلام عن العلاوات الخمسة تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه حدث عطلًا في الموقع يوم أمس واستمر طوال اليوم ثم عاد إلى العمل صباحًا لكن بعدها بساعات فوجئ أصحاب المعاشات بأن الموقع تعرض لعطل آخر.

