» مفاجأة تنتظر واشنطن الأيام القادمة

متابعات- أمينة عبد العال
أعلن مجلس النواب الأمريكي أنه سيصوت علي مشروع قرار تقدم به أعضاء ديمقراطيون لتحويل العاصمة الأمريكية واشنطن من مقاطعة إلي ولاية .
كما ذكر الإعلام المحلي أنه في حال الموافقة علي التغيير التاريخي فإن " واشنطن" ستصبح الولاية رقم 51 في الولايات المتحدة .
وطالب المشروع أيضا بتغيير اسم المقاطعة في حالة الموافقة علي المشروع سيتم تغيير اسمها لتصبح " واشنطن دوجلاس كومونويلث " بدلا من اسمها الحالي " واشنطن مقاطعة كولومبيا ".
في سياق متصل علق عضو مجلس النواب عن ولاية ميريلاند ستيني هوير علي الاسم المقترح قائلا :" انه اسم مناسب ".
ظهر12:03 م
فجر
03:16
شروق
04:58
ظهر
12:03
عصر
15:41
مغرب
19:08
عشاء
20:38