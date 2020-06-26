صاحبة فيديو الزواج : تلقيت عروض كثيرة و مستمرة في البحث

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زواج

شريف عامر

مها أسامة

كشفت مها أسامة، الفتاة التي عرضت نفسها للزواج على الإنترنت، أنها تلقت عدة عروض جادة للزواج بعد الفيديو الذي نشرته، وحاليا تقوم بتحديد هؤلاء الأشخاص. 

وأضافت "أسامة"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، بأنها لم تندم على الفيديو الذي نشرته، مؤكدة أنها مستمرة في مشروعها بالبحث عن شخص مناسب".

وتابعت:" المجتمع زود قلقي، وحسسني أني متأخرة في الزواج".

وقبل أيام أطلت الشابة الثلاثينية مها أسامة، على متابعيها عبر فيسبوك لتعرب عن أملها في إيجاد الشريك المناسب لحياتها. واستهلت الشابة حديثها بالقول: "أنا مها أسامة عمري 32 سنة،أعرض نفسي للزواج على الفيسبوك،من يهتم بالأمر فليتواصل معي عبر رسالة خاصة".

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