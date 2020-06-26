  • الجمعة 26 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر09:56 ص
Advertisements
بحث متقدم
فيصل القاسم

تركي الحمد لفيصل القاسم : سترعي الخنازير لأردوغان

مها أسامة

صاحبة فيديو الزواج : تلقيت عروض كثيرة و مستمرة في البحث

مقترح برلماني #البكيني_ليس_جريمة

الكويت تشتعل بوسم #البكيني_ليس_جريمة

السعودية

تهز السعودية.. يحرق أجزاء من جسد والدته والنيابة تحقق

وزيرة التضامن الاجتماعي نفين القباج

اعتذار عاجل من التضامن لأصحاب المعاشات

تطور جديد.. عقوبات أمريكية تلاحق 20شركة صينية

تطور جديد.. عقوبات أمريكية تلاحق 20شركة صينية

الدولار

الدولار يتراجع في المعاملات الصباحية ويسجل هذا الرقم

حضانة اطفال

وزيرة التضامن تكشف عن موعد فتح الحضانات

مها أسامة

تعليق ناري لوالدة فتاة عرضت نفسها للزواج على "فيسبوك"

ترويج المخدرات

أسعار المخدرات تراجعت حول العالم بسبب كورونا

تركي الحمد لفيصل القاسم : سترعي الخنازير لأردوغان

الحياة السياسية

فيصل القاسم
فيصل القاسم

عبد القادر وحيد

أخبار متعلقة
#

تركي الحمد لـ فيصل القاسم: بجد هُزلت

#

تركي الحمد: جدي هرب من نجد لهذا السبب

#

تركي الحمد: الاستبداد أفضل من الديمقراطية

#

تركي الحمد: هذا ما يجري في السعودية حاليا

فيصل القاسم

أردوغان

حفتر

تركي الحمد

ليبيبا

شن الكاتب السعودي تر كي الحمد هجوما على الإعلامي السوري فيصل القاسم، عقب سعادة الأخير بسيطرة تركيا على ليبيا.

وقال تركي الحمد فرحة فيصل القاسم بأنها ستؤدي به في النهاية إلى رعي الخنازير لدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

 وأضاف تركي الحمد : " فرحك هذا بالترك، يذكرني بقول ملك قرطبة المعتمد بن عباد: " لأن أرعى الغنم عند يوسف بن تاشفين، خير من أن أرعى الخنازير عند الفونسو ".

وتابع قائلا :  أما موقفك فهو تفضيل الخنوع لأردوغان التركي على نصر حفتر العربي، وكأنك تفضل رعي الخنازير عند ألفونسو على رعي الغنم عند ابن تاشفين.. هزلت.. بجد هزلت".

جاء هذا في رده على فيصل القاسم الذي كتب قائلا : "  سقـوط مدوِ لحفتر.. تركيا تسطر التاريخ في ليبيا".

وعلق أحد متابعي الحمد قائلا : " عذراً كاتبنا الكريم ، فأسرة آل عبّاد كانوا ملوكاً على أشبيليهْ وليس قرطبة التي ملوكها آل جَهْوَر ، وقد امتد حكم بني عبّاد من 414 حتى 484هجرية ، ويوسُف بن تاشفين ينحدر من العرق الأمازيغي الذي انحدر منه البطل طارق بن زياد ، وبالتأكيد سيكون ابن تاشفين أفضل من الفونسو ملك قشتالة".

وقصة المعتمد بن عبّاد مع ألفونسو السادس ملك قشتالة معروفة ومشهورة في التاريخ، حيث أذلّ الأخير جميع ملوك المسلمين على أرض الأندلس، وكانوا يقومون بدفع الجباية له، ما دعا المعتمد بن عباد وهو الرجل الأول في الأندلس، في التفكير جديّا بالاستعانة بدولة المرابطين التي كانت تحكم في مرّاكش بالمغرب.

وعندما وجه بالرفض لعدم جلبهم لأنهم بدو ورعاة إبل، قال مقولته الشهيرة :" لأن أرعى الإبل لدى يوسف بن تاشفين سيد المرابطين، خير من أن أرعى الخنازير لدى الفونسو"


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

ليلة الجلوس مع عبدالله عزام

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» مفاجأة تنتظر واشنطن الأيام القادمة
» بسبب إسرائيل.. طرد برلمانية من حزب العمال البريطاني
» والد فتاة "زواج الفيسبوك": ابنتي ساذجة وجبانة وعيلة
» بالفيديو: تعرف على طريقة الاستعلام عن العلاوات الخمسة
» صحيفة تكشف مفاجأة بشأن موقعة ليفربول والسيتى
» تسجيل "ذبح السود" يطيح 3 ضباط في الشرطة الأمريكية
» كورونا.. إسرائيل تسجل أعلى حصيلة إصابات منذ أبريل
» ترامب يتهم زعيم حركة "حياة السود مهمة" بالخيانة
» رسميًا.. ليفربول بطلاً للدوري الإنجليزي بعد خسارة السيتي
» حاكم نيويورك: أمريكا واجهت الجائحة بالسياسة لا بالعلم
» بيع أطفال على «إنستجرام» و«فيس بوك» يفتح تحقيقًا

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • ظهر

    12:03 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية