غدا.. قطع المياه عن هذه المناطق بالقاهرة

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة عن قطع المياه عن 8 مناطق وهي ( تقسيم النصر للسيارات - وادى حوف - حدائق حلوان-عزبة زين - المصانع - عزبة الصفيح - الهجانة - المعصرة).

وسيكون الإنقطاع اعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم غدا السبت وحتى الساعة العاشرة مساء من نفس اليوم.