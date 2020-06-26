الجسمي يكشف مفاجأة عن زواج حليمة بولند بالقذافي

26 يونيو 2020 - 01:55 م

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بأنباء عن زواج الإعلامية الكويتية حليمة بولند من الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي.

الإعلامي الإماراتي، صالح الجسمي، كشف حقيقة هذه الأنباء، وما تم تداوله، حيث كتب على حسابه الرسمي في تويتر:" تسجيلات خيمة لقذافي"، انتشر من ضمن هذا الهاشتاق البارح خبر حليمة بولند التي كانت ضمن ضيوف القذافي في خيمته الشهيرة التي استضافت العديدين سواء مسؤولين وإخوان مسلمين".

وأضاف الجسمي : ولكني ما لا أعرفه كيف يتطرق لزواج القذافي من حليمة وإهدائه لها عقد بمليون دولار وقد كانت برفقة زوجها.

كما استبعد الإعلامي وجود علاقة زواج بين الإعلامية والقذافي، منوها أن اللقاء الذى جمع بينهما كان في وجود زوجها، الأمر الذى يعني أن الحديث عن زواج حليمة بالقذافي غير صحيح.

وتنتشر هذه الأيام الكثير من الفيديوهات التي تجمع الزعيم الراحل معمر القذافي بشخصيات عامة، والتي كشفت أيضا عن مؤامرات كان يديرها القذافي بشأن الخليج، وإثارة الفوضى.