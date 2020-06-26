» "فيفا" يهنئ صلاح كأول لاعب مصري يفوز بالبريميرليج

محمد عبد الحارس
هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول، بتتويجه بلقب الدوري الإنجليزي رفقة الريدز.
وكتب "فيفا" عبر "تويتر": مبروك لمحمد صلاح كتابة تاريخ جديد.. أول لاعب مصري يفوز بالبريميرليج".
يذكر أن ليفربول هو أسرع فريق في يتوح بلقب الدوري الإنجليزي، حيث نجح في حصد اللقب قبل 7 جولات من انتهاء المسابقة.
وكان ليفربول، توج بلقب الدوري الإنجليزي، أمس، الخميس، بعد خسارة مانشستر سيتي أمام تشيلسي بنتيجة 2 - 1، ضمن منافسات الجولة الـ31، من مسابقة الدوري الإنجليزي.
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