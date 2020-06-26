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تعرف علي طريقة تنظيف القولون وما هي فائدتها

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متابعات- أمينة عبد العال

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الحليب

القولون

البروكلى

التوت الاسود

عملية تنظيف القولون هي عملية طبية قديمة يلجأ إليها الكثيرين للتخلص من بعض الأعراض الغير مرغوبة ومن أهمها الانتفاخ وعسر الهضم والتهابات المعدة وتهيج القولون .

كما أن عملية التنظيف تمنح الجسم زيادة الطاقة والتركيز والاسترخاء الجسمي و عدم التوتر .

ويمكن تنظيف القولون من خلال تناول بعض الأطعمة أو العلاجات المنزلية .

والعلاج المنزلي من خلال " الحقنة الشرجية " التي يتم فيها وضع سائل من "الشيح " أو غيره من السوائل المنظفة .

أم الأغذية فمن أهمها الخضروات الورقية مثل السبانخ  أو البروكلي أو الحليب أو التوت الأسود أو الشوفان .


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