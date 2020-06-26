أستاذ فيروسات يجهش بالبكاء بسبب نجله.. شاهد التفاصيل

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الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق
الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق

إيمان هاني

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إكسترا نيوز

كورونا

احمد شاهين

العزل الصحى

وصف الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق، إن الأطقم الطبية بأبطال المعركة في مواجهة جائحة كورونا، وهم في الصفوف الأولى ضد الفيروس. 

وأضاف "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، باكيا: " ابني الوحيد الذي خرج إلى مستشفيات العزل ليقوم بدوره، وكنت أشجعه".

وتابع :" خطورة المعركة ونقص بعض المعدات في بداية الأزمة لم يمنع الأطباء من المواجهة، مشددا على ضرورة أن يلتزم المواطنون بالإجراءات الوقائية حتى لا تقع المنظومة الصحية، فهى طوق النجاة من الجائحة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 403 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 16338 حالة حتى أمس.

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