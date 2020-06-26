» 5شروط من الزمالك للسماح للاعضاء دخول النادى

26 يونيو 2020 - 02:37 م

حدد نادى الزمالك مجموعة من الشروط استعدادا لفتح أبواب النادي لاستقبال أعضاء الجمعية العمومية في ظل قرار الدولة بفتح النوادي الرياضية بعد غلق استمر أكثر من 3 أشهر بسبب فيروس كورونا.

وأول هذه الشروط التى حددها النادي الأبيض أنه لن يسمح للعضو بالدخول بدون ارتداء الكمامة، كما تقرر أن يمر من بوابات التعقيم، بالإضافة لخضوعه لقياس درجات الحرارة عند مقر النادي.

وقررت أيضا إدارة الزمالك بعدم السماح إلا بعدد محدود من الأعضاء لا يزيد على نسبة 25 % وفقا لقرار الدولة، كما قررت إدارة النادي ضرورة مراقبة اهتمام الأعضاء بقواعد التباعد الاجتماعي في ظل حرص النادي على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.