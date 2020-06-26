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تعاون سعودي أمريكي ضد فيروس كورونا

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فيروس كورونا
فيروس كورونا

وكالات- الدويني فولي

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السعودية

أمريكا

تعاون

فيروس كورونا

أبرمت الشركة السعودية للقاحات الطبية اتفاقا مع إحدي الشركات الأمريكية بهدف تصنيع أجسام مضادة بشرية أحادية النسيلة للاستخدام البشري لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
ومن المتوقع وفقا للبيان الصادر عن الشركة السعودية أن يتم البدء بالتجارب السريرية بنهاية السنة الميلادية حيث تعمل الشركتان " السعودية والأمريكية " وفق منهج علمي علي توحيد خطوات التطوير والتصنيع للحصول علي الدواء الجديد وتسجيله في كلا من أمريكا والسعودية في آن واحد.

يذكر أن  فريقا علميا من جامعة بيتسبرج الأمريكية بقيادة الدكتور جون ميلروز رئيس قسم الأمراض المعدية  والبروفيسور ديميتر ديميتروف رئيس مركز العلاج الحيوي بالأجسام المضادة تمكنوا من تطوير إجسام مضادة بشرية أحادية النسيلة تميزت بقوته بالإرتباط بكورونا وفعاليتها في منع تكاثره وحماية حيوانات التجارب من الفيروس .
ويمتاز الفريق العلمي التابع للجامعة الامريكية أن سجله حافل بالابتكارات والإكتشافات المماثلة حيث تطوير أجسام مضادة لفيروسات سابقة من ذات العائلة الفيروسية " سارس-1 وميرس كورونا" إضافة الي فيروسات اخري مثل نيبا وهيندرا .
ووفق العقد المُبرم بين الشركتين السعودية والأمريكية فإن الشركة السعودية للقاحات الطبية ستمتلك هي فقط رخصة تجارية حصرية لتطوير العقار وتصنيع وتوزيع الأجسام المضادة داخل المملكة ومنطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا ودول آسيا.

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