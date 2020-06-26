وفاة عبد البارى حلمى مدرب منتخب رفع الأثقال

26 يونيو 2020 - 02:42 م

توفى صباح اليوم عبدالبارى حلمى، أحد مدربى منتخب رفع الأثقال، وحرص عدد كبير من أبطال اللعبة على نعى مدربهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ونشر محمد إيهاب وشيماء خلف عبر الفيس بوك نعيا للمدرب.

ونشر إيهاب صورة تجمعه بالمدرب الراحل وكتب عليها : تعزية ومواساة لـ أسرة الكابتن عبد البارى البقاء لله .. تلقينا ببالغ الحزن والأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نبأ وفاة الكابتن Abd AlBrai أحد مدربى منتخب مصر لرفع الأثقال نسأل الله تعالى أن يتغمد روحه الطاهرة برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه جميل الصبر والسلوان .. إن لله وإن إليه راجعون.