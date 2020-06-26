  • الجمعة 26 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر03:59 م
Advertisements
بحث متقدم
الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق

أستاذ فيروسات يجهش بالبكاء بسبب نجله.. شاهد التفاصيل

تركي آل شيخ

قرار مفاجئ من "آل الشيخ"

زعيم داعش الجديد

الخارجية الأمريكية لزعيم داعش الجديد:" صورتك مش حلوة ابعت غيرها "

الجسمي يكشف مفاجأة عن زواج حليمة بولند بالقذافي

الجسمي يكشف مفاجأة عن زواج حليمة بولند بالقذافي

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يبكي في خطبة الجمعة بعد قرار فتح المساجد

صالح المغامسي

بعد تدوينة "نكاح المرأة والحائط".. أحد متابعي المغامسي يكشف هذه المفاجأة

الجندي

الجندي لداعية شهير :"ربنا يهديك"

أولهم الإخوان.. آل الشيخ : أعداء المملكة " زنديق ومارق وداعية فتنة"

أولهم الإخوان.. آل الشيخ : أعداء المملكة " زنديق ومارق وداعية فتنة"

بسمة وهبة

بسمة وهبة :"دي محصلتش في الدراما"

الإبراشي

الإبراشي للمصريين :" ثقوا فينا "

للسياحة الوافدة إعادة فتح 5 متاحف و8 مواقع أثرية للزائرين كمرحلة أولي

الصفحة الأخيرة

متحف ابو سمبل
متحف ابو سمبل

متابعات- أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

بريطانيا.. معظم الأماكن العامة تفتح أبوابها 4 يوليو

#

الطيران يعلن موعد إعادة فتح خطوط الطيران بالكامل

#

"السياحة": إعادة فتح المطاعم والكافتيريات قريبًا

#

متحدث الأرثوذكسية يكشف حقيقة إعادة فتح الكنائس

أسوان

المتحف القبطي

متحف الأقصر

بالتزامن استئناف الحركة السياحية الوافدة إلي مصر اعتبارا من أوائل يوليو، اختارت وزارة السياحة والآثار عدد من المواقع الأثرية والمتاحف لإعادة فتحها للجمهور كمرحلة أولى تمهيدا للافتتاح التدريجي لكل المتاحف والمواقع.

وأوضح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار علي الصفحة الرسمية للمجلس أن هذه المتاحف والمواقع شملت خمسة متاحف هي: متحف النوبة، ومتحف الأقصر، والمتحف المصري بالتحرير، ومتحف الفن الإسلامي، والمتحف القبطي.

وأضاف أن هناك  8 مواقع أثرية أيضا ستسقبل الزائرين هي معابد أبو سمبل وفيله بأسوان، والكرنك والأقصر والدير البحري ومقابر وادي الملوك بالأقصر ومنطقة أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين بالقاهرة.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

ليلة الجلوس مع عبدالله عزام

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» تعاون سعودي أمريكي ضد فيروس كورونا
» 5شروط من الزمالك للسماح للاعضاء دخول النادى
» "فيفا" يهنئ صلاح كأول لاعب مصري يفوز بالبريميرليج
» صورة نادرة للملك فيصل بموسم الحج
» تصغره بـ 30 سنة.. طلبت منه الطلاق لأخذ ثروته.. لن تتخيل صدمتها
» طائرة درون تفاجيء "محرز" بهذه الصدمة
» انتحار نجمة التيك توك.. ومدير أعمالها يكشف هذا الأمر
» الاتحاد الإفريقي: حل الصراع الليبي لن يكون عسكريا
» سبب غريب أجبر هالة صدقي بالوقوف عن التمثيل 5 سنوات
» «شوبير» يعلن تفاصيل تجديد عقد فايلر مع الأهلي
» توفيت بكورونا..رسالة مبكية من ابنة ممرضة سعودية

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:08 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية