"الأوقاف" تضع قواعد للتعايش مع "كورونا"

أحمد سالم
نشرت دار الإفتاء المصرية على صفحتها الرسمية مجموعة من النصائح الشرعية للتعايش مع فيروس كورونا خلال الفترة القادمة .
1- يجب الالتزام التام بما قررته السلطات المختصة من إجراءات الوقاية في المساجد
2- نوصي بارتداء المصلين الكمامة والتعقيم واصطحاب كل مصلٍّ لسجادته الخاصة وترك المصافحة عقب الصلاة
3- الصلاة مع التباعد بين المصلين وتوسيع المسافات صحيحة شرعًا
4- الصلاة بالكمامة جائزة شرعًا ولا تدخل في النهي عن تغطية الفم والأنف في الصلاة
5- الشرع الشريف أسقط الجمعةَ والجماعة عن المسلمين حال الخوف والمرض وما كان في معناهما
6- يجوز استمرار تعليق الجمع والجماعات في أماكن العزل والحجر الصحي إذا ارتأت الجهات المختصة ذلك
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