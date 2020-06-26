الجامع الأزهر يعلن فتح أبوابه غدًا للمصلين

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أعلنت إدارة الجامع الأزهر الشريف عن فتح أبوابه لاستقبال المصلين لأداء الصلوات الخمس في رحابه ، وذلك ابتداءً من يوم غد السبت 6 من ذي القعدة 1441هـ الموافق 27 يونيو 2020م.

شددت إدارة الجامع الأزهر على ضرورة التزام المصلين بكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة ، حرصًا منها على سلامتهم ، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما أهابت إدارة الجامع الأزهر بالمصلين ضرورة مراعاة ما يلي:

1-   حضور كل مصلٍّ إلى رحاب الجامع الأزهر متوضئًا؛ حيث سيتم غلق دورات المياه والميضأة الخاصة بالجامع.

2-   الدخول عبر البوابات المخصصة للتعقيم.

3-   دخول كل مصلٍّ مرتديًا كمامة.

4-   إحضار كل مصلٍّ سجادة الصلاة الخاصة به بعد التأكد من تعقيمها جيدًا.

5-   الالتزام بالتباعد بين المصلين بحيث لا تقل المسافة بين كل مصلٍّ وآخر عن المتر.

6-   عدم المكوث في الجامع بعد أداء الصلاة.

7-   عدم التجول في صحن الجامع وأروقته من غير داعٍ.

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