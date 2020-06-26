بشرى سارة.. الصحة العالمية تكشف عن اللقاح الأرجح لـ"كورونا"

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كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، عما اعتبرته اللقاح الأرجح لفيروس كورونا المستجد.

وأفادت بأن اللقاح المرشح الذي تطوره شركة "أسترازينيكا" ضد فيروس كورونا هو "على الأرجح" اللقاح الرائد والأكثر تقدما في العالم حاليا.

وأوضح كبير علماء المنظمة أن لقاح شركة "مودرنا" مرشح أيضا، مضيفا أنه "ليس بعيدا" عن مرحلة التقدم التي وصل إليها لقاح "أسترازينيكا".

وأضاف أن المنظمة تجري حاليا مفاوضات مع عدد من الشركات الصينية المصنّعة للأدوية بشأن لقاحات محتملة لـ"كوفيد-19".

يذكر أن وزير الصحة الإيطالي، روبرتو سبيرانتسا، أعلن في وقت سابق من هذا الشهر أن إيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا وقعت عقدا مع شركة "أسترازينيكا" لإنتاج لقاح ناجح ضد فيروس كورونا.

ولفت إلى أن اللقاح تم تطويره بفضل الدراسات التي أجرتها جامعة أوكسفورد، مضيفا أن إنتاجه سيجري بمشاركة الجانب الإيطالي.



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