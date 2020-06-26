تفاصيل بشعة حول العثور على جثتي طفلي «يوم القيامة» بأمريكا

26 يونيو 2020 - 04:41 م

كشفت وثائق أن الطفلين تايلي راين وجوشوا فالو اللذين عثرا على جثتهما في ولاية آيداهو شمال غربي الولايات المتحدة، "تعرضا للتعذيب"، بعد العثور على أحدهما ملفوفة بالبلاستيك، والآخر تم تشويهه وحرقه.





وشوهد الطفلان تايلي راين وجوشوا فالو للمرة الأخيرة، في سبتمبر الماضي، ولم تعثر السلطات الأمريكية عليهما إلا قبل أيام، وكانا قد توفيا ولم تتبق منهما سوى بقايا بشرية.





وفي هذه الأثناء غادرت والدتهما لوري فالو، وهي من أتباع "علوم الغيب" الذين يؤمنون بإمكانية التواصل مع "العالم الآخر"، مدينة راكسبرج مع شريكها تشاد دايبل للإقامة في هاواي، حيث تزوجا.





وأظهرت وثائق مؤخرا في القضية المرفوعة ضد الزوج الجديد الذي اتهم بإخفاء الجثتين – عن تفاصيل مريعة حول كيفية العثور على جوشوا (7 أعوام) وريان (17 عامًا).





وتقول الوثائق، إنه تم العثور على الجثة الأولى أثناء الحفر في عقار دايبل في أيداهو كانت "ملفوفة بالبلاستيك الأسود، وعليها شريط لاصق رمادي".





بينما تم العثور على الجثة الثانية بجوار حفرة النار التي تم استخدامها أيضًا كمقبرة للحيوانات الأليفة، حيث تم العثور على جثث القطط والكلاب أيضًا.





وعثر المسؤولون على عظامين بشريين، وأنسجة متفحمة وعظام متفحمة".







وقالت نيت إيتون، مراسلة صحيفة "إيست أيداهو نيوز"، إنه "تم حرق بقايا تايلي. تم تقطيعها. دفنت في الأرض". بينما كان دايبل (51 عامًا) يراقب باستمرار أين كان الضباط يبحثون" أثناء الحفر.





ووفق المراسلة، التي تابع قصة الطفلين: "لا أعتقد أنهما تم تنويمهما ببساطة ثم دفنا. ليس الأمر وكأن الجثثتين مدفونتان ببساطة بطريقة لائقة لقد عذبا بطريقة ما".





وأشارت إلى أنه لم يتضح ما إذا كانت البقايا مقطوعة قبل الموت أم بعده.





وعثر على البقايا البشرية خلال عملية تفتيش منزل زوجها، الذي أوقف بتهمة إتلاف أدلة.





ولوري فالو موقوفة أيضًا منذ تسليمها من هاواي في فبراير الماضي، بتهمة هجر أطفال وتقديم إفادات مزيفة إلى الشرطة الأميركية وتحقير المحكمة.





وأخذ التحقيق منحى قاتما عندما اكتشف المحققون سلسلة من الوفيات في أوساط لوري فالو وزوجها الجديد، وهو صاحب كتب عن "علوم الغيب"، يروي فيها تجاربه حول "الموت الوشيك" وتواصله مع "العالم الآخر".





فقد توفي جوزف راين والد تايلي والزوج الثالث لفالو، في 2018 جراء أزمة قلبية على ما يبدو. وفي يوليو 2019، قتل شقيقها أليكس كوكس، زوجها الرابع تشارلز فالو الذي كانت بصدد الطلاق منه.





وقال شقيقها يومها إنه كان في موقع الدفاع المشروع عن النفس، علما أنه توفي في ديسمبر بعدما عثر عليه فاقدا للوعي في منزله.





وفي طلب الطلاق، قال تشارلو فالو إن زوجته التي كان يقيم معها في أريزونا يومها، تؤكد "أن الله كلفها مهمة التحضير لنهاية العالم المتوقعة في يوليو 2020".





وفي 19 أكتوبر الماضي، توفيت زوجة تشاد دايبل بشكل طبيعي، وبعد أسبوعين غادرت لوري فالو وتشاد دايبل آيداهو إلى هاواي.



