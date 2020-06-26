  • الجمعة 26 يونيو 2020
  • بتوقيت مصر06:33 م
Advertisements
بحث متقدم
الأهلى

الأهلي يوجه رسالة نارية قبل استئناف الدوري

الأزهر

الأزهر ينشر فيلم «النيل حياتنا» تأكيدًا لحق مصر في مياه النيل

صورة للحادث

مقثل ثلاثة في حادث طعن باسكتلندا.. ومصرع المهاجم برصاص الشرطة

3 أعراض جديدة للإصابة بفيروس كورونا

3 أعراض جديدة للإصابة بفيروس كورونا

تفاصيل بشعة حول العثور على جثتي طفلي «يوم القيامة» بأمريكا

تفاصيل بشعة حول العثور على جثتي طفلي «يوم القيامة» بأمريكا

الصحة العالمية

بشرى سارة.. الصحة العالمية تكشف عن اللقاح الأرجح لـ"كورونا"

الجامع الأزهر

الجامع الأزهر يعلن فتح أبوابه غدًا للمصلين

وزارة الأوقاف

"الأوقاف" تضع قواعد للتعايش مع "كورونا"

الدكتور أحمد شاهين، أستاذ الفيروسات بجامعة الزقازيق

أستاذ فيروسات يجهش بالبكاء بسبب نجله.. شاهد التفاصيل

تركي آل شيخ

قرار مفاجئ من "آل الشيخ"

أمين صندوق الأهلي يتسلم جثمان والدته بحضور مسئولي النادي

الرياضة

الدرندلي
الدرندلي

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

أول قرار من حسام عاشور بعد قرارات الأهلي ضده

#

تعليق ناري لـ"المستكاوي" على أزمة الأهلي و"آل الشيخ"

#

الجوكر يتعنت لتجديد عقده مع الأهلي ويطلب مهلة للتفكير

#

«الدرندلي»: مباراة الزمالك صعبة.. ونثق في قدرة لاعبي الأهلي

تسلم خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، جثمان والدته السيدة هدي موسي لطفي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبق، والتي توفيت صباح اليوم ، متوجها بها إلى مدافن الأسرة بالدراسة لدفنها بعد إنهاء مراسم الدفن.
 
وتوافد عدد من مسئولي الأهلى وأعضاء مجلس إدارة وبعض العاملين بالنادى على أحد مستشفيات حى الدقى، لمواساة خالد الدرندلى أمين صندوق النادى فى وفاة والدته هدى موسى لطفى عضو مجلس إدارة النادى الأسبق، وتمهيداً لتشييع جثمانها والتوجه إلى مقابر الأسرة بالدراسة.
 
وكانت السيدة هدى موسى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى الأسبق ووالدة خالد الدرندلى أمين صندوق الأهلى الحالى، قد توفيت ظهر اليوم، الجمعة، بعد معاناة خلال الأيام الماضية مع المرض.
 

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

الإنسان.. من "التكريم الإلهي" إلى "التحقير الرأسمالي"

محمود سلطان

ليلة الجلوس مع عبدالله عزام

فراج إسماعيل

الشيخ الشعراوى.. رجل وفكرة حان وقتها

د. هشام الحمامي

تجديد أصول الفقه

ياسر أنور

غضب قيصر

خضر خضور

بلاغة التلميح في حديث : " ثلاث من كن فيه..."

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الأزهر ينشر فيلم «النيل حياتنا» تأكيدًا لحق مصر في مياه النيل
» أمين صندوق الأهلي يتسلم جثمان والدته بحضور مسئولي النادي
» تركيا.. أحكام مشددة في محاولة الانقلاب الفاشلة
» مائة يوم في العزل.. ولا تزال تعاني من كورونا
» تعاون سعودي أمريكي ضد فيروس كورونا
» 5شروط من الزمالك للسماح للاعضاء دخول النادى
» "فيفا" يهنئ صلاح كأول لاعب مصري يفوز بالبريميرليج
» صورة نادرة للملك فيصل بموسم الحج
» تصغره بـ 30 سنة.. طلبت منه الطلاق لأخذ ثروته.. لن تتخيل صدمتها
» طائرة درون تفاجيء "محرز" بهذه الصدمة
» انتحار نجمة التيك توك.. ومدير أعمالها يكشف هذا الأمر

استطلاع رأي

هل تنجح الوساطة الأمريكية في حل أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    07:08 م

  • فجر

    03:16

  • شروق

    04:58

  • ظهر

    12:03

  • عصر

    15:41

  • مغرب

    19:08

  • عشاء

    20:38

من الى
الدكتور أحمد جمال مدير معهد أورام المنيا
كوارث الأجهزة الكهربائية
عزيزة
ارشيفية