» أمين صندوق الأهلي يتسلم جثمان والدته بحضور مسئولي النادي

تسلم خالد الدرندلي، أمين صندوق النادي الأهلي، جثمان والدته السيدة هدي موسي لطفي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبق، والتي توفيت صباح اليوم ، متوجها بها إلى مدافن الأسرة بالدراسة لدفنها بعد إنهاء مراسم الدفن.

وتوافد عدد من مسئولي الأهلى وأعضاء مجلس إدارة وبعض العاملين بالنادى على أحد مستشفيات حى الدقى، لمواساة خالد الدرندلى أمين صندوق النادى فى وفاة والدته هدى موسى لطفى عضو مجلس إدارة النادى الأسبق، وتمهيداً لتشييع جثمانها والتوجه إلى مقابر الأسرة بالدراسة.



وكانت السيدة هدى موسى عضو مجلس إدارة النادى الأهلى الأسبق ووالدة خالد الدرندلى أمين صندوق الأهلى الحالى، قد توفيت ظهر اليوم، الجمعة، بعد معاناة خلال الأيام الماضية مع المرض.