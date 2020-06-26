فضيحة على الهواء.. مسئول يشم الملابس الداخلية خلال اجتماع

الأهلي يوجه رسالة نارية قبل استئناف الدوري
الأزهر ينشر فيلم «النيل حياتنا» تأكيدًا لحق مصر في مياه النيل
مقثل ثلاثة في حادث طعن باسكتلندا.. ومصرع المهاجم برصاص الشرطة
3 أعراض جديدة للإصابة بفيروس كورونا
تفاصيل بشعة حول العثور على جثتي طفلي «يوم القيامة» بأمريكا
بشرى سارة.. الصحة العالمية تكشف عن اللقاح الأرجح لـ"كورونا"
الجامع الأزهر يعلن فتح أبوابه غدًا للمصلين
"الأوقاف" تضع قواعد للتعايش مع "كورونا"
أستاذ فيروسات يجهش بالبكاء بسبب نجله.. شاهد التفاصيل
قرار مفاجئ من "آل الشيخ"
فتحي مجدي
مغرب
فجر
03:16
شروق
04:58
ظهر
12:03
عصر
15:41
19:08
عشاء
20:38