صدمة.. ذهبت إلى المستشفى للإنجاب فاكتشفت أنها رجل!!

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انهيار مفاجئ.. نقل فنان شهير إلى المستشفى

تعرضت امرأة كانت تتطلع للإنجاب بعد سنوات من زواجها لصدمة بالغة، بعدما ذهبت إلى المستشفى لتكتشف بمحض الصدفة أنها ليست في الواقع سوى رجل، وأنها مصابة بالسرطان.
وزارت المرأة – التي لم يكشف عن هويتها – وتقيم في بيربوم، شرقي الهند، مستشفى نيتاجي سوبهاس تشاندرا بوس للسرطان، لشكواها من ألم في البطن منذ بضعة أشهر.

وكشفت الاختبارات أن لديها ما يُعرف بـ "المهبل الأعمى"، وكانت المفاجأة حين قرر الأطباء إجراء اختبار النمط النووي، الذي كشف عن أن كروموسوماتها كانت XY (الجنس الذكري)، بدلاً من XX (الجنس الأنثوي).

واكتشف طبيب الأورام السريري الدكتور أنوبام دوتا وعالم الأورام الجراحي الدكتور سومان داس، أن لدى المرأة خصيتين غير نازلتين داخل الجسم.

وتم تشخيص حالتها على أنها متلازمة عدم حساسية الاندروجين (AIS)، وهي الحالة التي يكون فيها الشخص ذكرًا وراثيًا، ولكن لديه كل الخصائص الجسدية للمرأة.

وقال الدكتور دوتا لوسائل الإعلام المحلية: "من مظهرها هي امرأة. ابتداءً من صوتها، ونمو الثديين، والأعضاء التناسلية الخارجية الطبيعية، كل شيء يخص امرأة. ومع ذلك، فإن الرحم والمبيضين غائب منذ الولادة. كما أنها لم تتعرض للدورة الشهرية أبدًا".

وأضاف: "بما أن خصيتيها ظلت غير متطورة داخل الجسم، لم يكن هناك إفراز لهرمون التستوستيرون. من ناحية أخرى، أعطتها هرموناتها الأنثوية مظهر المرأة".

وأوضح الطبيب أنها "متزوجة من رجل منذ ما يقرب من عقد من الزمان. في الوقت الحالي، ننصح المريض وزوجها وننصحهما بمواصلة الحياة كما كانا".

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