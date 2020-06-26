» الأزهر ينشر فيلم «النيل حياتنا» تأكيدًا لحق مصر في مياه النيل

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الأزهر
الأزهر

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شاركت صفحات الأزهر بمختلف اللغات على منصاتها المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي، الفيلم الذي نشرته وزارة الهجرة المصرية تحت عنوان: "النيل حياتنا" للتعريف بحق مصر التاريخي في مياه النيل.
 
ويأتي الفيلم كجزءٍ من المبادرة التي أطلقتها وزارة الهجرة لتأكيد حقوق مصر التاريخية والشرعية في مياه النيل، حيث تم إخراجه بسبع لغات هي: الإنجليزية والفرنسية والأسبانية والإيطالية والروسية والصينية، إضافة إلى اللغة العربية.

وكانت الدكتور نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، قد وجهت الدعوة لأبناء مصر لإيصال رسالة إلى المجتمع الدولي حول حق مصر الأصيل في مياه النيل، وأن مياه النيل بالنسبة لشعب مصر - وكما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي- مسألة حياة أو موت، مناشدة أبناء الجاليات المصرية في الخارج إلى مشاركة الفيلم ونشره على أوسع نطاق كل حسب دولة الإقامة ووفقًا للغتها.  

الإصدارات السبعة للفيلم بالسبع لغات مجمعة على الرابط التالي:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdnolkRSmYbPH62v4DTc-y9oC4StB9AP2%20%20%20https://www.facebook.com/978594902154603/posts/3598191686861565/?

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