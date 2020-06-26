» الأزهر ينشر فيلم «النيل حياتنا» تأكيدًا لحق مصر في مياه النيل

شاركت صفحات الأزهر بمختلف اللغات على منصاتها المختلفة على وسائل التواصل الاجتماعي، الفيلم الذي نشرته وزارة الهجرة المصرية تحت عنوان: "النيل حياتنا" للتعريف بحق مصر التاريخي في مياه النيل.

ويأتي الفيلم كجزءٍ من المبادرة التي أطلقتها وزارة الهجرة لتأكيد حقوق مصر التاريخية والشرعية في مياه النيل، حيث تم إخراجه بسبع لغات هي: الإنجليزية والفرنسية والأسبانية والإيطالية والروسية والصينية، إضافة إلى اللغة العربية.

ويأتي الفيلم كجزءٍ من المبادرة التي أطلقتها وزارة الهجرة لتأكيد حقوق مصر التاريخية والشرعية في مياه النيل، حيث تم إخراجه بسبع لغات هي: الإنجليزية والفرنسية والأسبانية والإيطالية والروسية والصينية، إضافة إلى اللغة العربية.