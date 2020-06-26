رئيس وزراء باكستان يصف «أسامة بن لادن» بــ «الشهيد»

26 يونيو 2020 - 07:11 م

تعرض رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان لانتقادات من قبل أحزاب معارضة، بعد وصفه لزعيم "القاعدة" الراحل، أسامة بن لادن بـ "الشهيد".





وقتل بن لادن، الذي يوصف بأنه العقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر في أواخر عام 2011 عندما أغارت القوات الخاصة الأمريكية على مخبئه في مدينة أبوت آباد الباكستانية، في عملية لم يتم إخبار باكستان عنها مسبقًا.





وقال خان في كلمته وهو يسرد مدى التراجع في العلاقة بين إسلام اباد وواشنطن: "لن أنسى أبدًا مدى الإحراج الذي وقعنا فيه نحن الباكستانيين عندما جاء الأمريكيون إلى أبوت اباد وقتلوا أسامة بن لادن ليستشهد".





ووصف زعيم المعارضة خواجة آصف، وزير الخارجية في الحكومة السابقة، بن لادن بأنه "أخطر إرهابي". وقال في رده على خان "لقد دمر بلدي وهو (خان) يصفه بالشهيد".





واتهم بيلاوال بوتو زارداري، رئيس حزب الشعب الباكستاني الذي كان في السلطة وقت قتل بن لادن، رئيس الوزراء باسترضاء المتطرفين.





وغردت الناشطة الباكستانية مينا جابينا، قائلة: "المسلمون في جميع أنحاء العالم يكافحون بسبب التمييز الذي يواجهونه بسبب الإرهاب الأخير ويجعل رئيسنا الأمر أسوأ من خلال وصف (أسامة بن لادن) بشهيد الإسلام!"





وجاء خطاب خان مع انتقاد وزارة الخارجية الباكستانية لتقرير أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية يتهم باكستان بأنها لا تزال توفر ملاذا آمنا "لجماعات إرهابية إقليمية".





وقالت وزارة الخارجية الباكستانية: "بينما يعترف التقرير بأن القاعدة قد تدهورت بشكل خطير في المنطقة، فإنه يتجاهل ذكر الدور الحاسم لباكستان في القضاء على القاعدة، وبالتالي تقليل التهديد الذي كانت الجماعة الإرهابية تشكله للعالم".



