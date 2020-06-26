» اكتشاف إصابات كورونا بالجملة في دوري كرة السلة الأمريكية

قالت رابطة دورى السلة الأمريكى للمحترفين اليوم الجمعة إن 16 لاعبا أصيبوا بفيروس كورونا قبل نحو شهر من استئناف موسم 2020. وأوضحت الرابطة فى بيان "أى لاعب تثبت إصابته سيبقى فى العزل الذاتى حتى يستوفى معايير الصحة والسلامة ويمنحه طبيب الضوء الأخضر للعودة".

والحالات 16 بين 302 من اللاعبين خضعوا لاختبارات فى 23 يونيو ولم تكشف الرابطة عن أسماء المصابين، وكانت الرابطة كشفت يوم الأربعاء الماضى عن إصابة جابارى باركر وأليكس لين ثنائى سكرامنتو كينجز ومالكولم بروجدون لاعب إنديانا بيسرز بفيروس كورونا، كن لم يتضح على الفور متى خضعوا لاختبارات.



